Karabük'te salgın döneminde evde kalanlara kitap servisi hizmeti sunuluyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Karabük'te salgın döneminde evde kalanlara kitap servisi hizmeti sunuluyor

26.12.2020 11:27 | Son Güncelleme: 26.12.2020 11:30
Karabük'te salgın döneminde evde kalanlara kitap servisi hizmeti sunuluyor

Gençlik ve Spor Bakanlığınca başlatılan kitap ve gönüllülük seferberliği kapsamında "Evde kal, kitapsız kalma" sloganıyla çalışma yapan Karabük Gençlik Merkezi üyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde evlerde kalan ve kitap okumak isteyenlerin bu isteğini yerine getiriyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca başlatılan kitap ve gönüllülük seferberliği kapsamında "Evde kal, kitapsız kalma" sloganıyla çalışma yapan Karabük Gençlik Merkezi üyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde evlerde kalan ve kitap okumak isteyenlerin bu isteğini yerine getiriyor.

Kitap almak isteyen vatandaşlar, sosyal medya hesaplarında yer alan bağlantı üzerinden form doldurarak istedikleri kitabı sipariş ediyor.

Gençlik liderleri, antrenörler ve gönüllülerden oluşan 25 kişilik ekip, kendilerine ulaşan istek doğrultusunda dezenfekte edilmiş kitapları talep eden kişinin adresine ücretsiz elden teslim ediyor.

Okunan kitabı adresten alıp yeniden dezenfekte ederek 3 gün ayrı bir yerde muhafaza eden ekip, kitabı yeniden başka bir okura ulaştırıyor.

Karabük Gençlik Merkezi bünyesinde bulunan binlerce kitabın yer aldığı kütüphanede paketlenen kitapların ulaştırıldığı okuyuculara, mavi ladin fidanı da hediye ediliyor.

"Kitabı evlerine kadar götürüyoruz"

Gençlik lideri İsmail Kibar, AA muhabirine, salgın nedeniyle evlerinde kalanların kitap okuyabilmesi için çalışma yaptıklarını söyledi.

Çalışma kapsamında "Evde kal, kitapsız kalma" sloganıyla proje geliştirdiklerini aktaran Kibar, "Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kitap ve gönüllülük seferberliği başlattı. Sayın Bakanımızın ifadesiyle bizler "kitap medeniyeti"nin çocuklarıyız. Hayatı anlamlandırmak, istikamet üzere yaşamak için kitapla şereflenmiş bir milletin mensuplarıyız. Bundan hareketle projemizi hayata geçirdik." diye konuştu.

Kibar, vatandaşların kolay kitap siparişi verebildiğini belirterek, "Kitap siparişleri internet üzerinden veriliyor. Sosyal medya hesaplarımzıdan ilgili bağlantıları paylaştık. Kitap isteyenler buradan isim, adres ve telefon numaralarını yazarak bize bildiriyor. Biz de evlerine kadar götüryoruz." ifadelerini kullandı.

"Uzun süredir okumak istediğim kitabı getirdiler"

Sipariş ettiği kitabı ve fidanı teslim alan Damlanur Güven ise uzun süredir okumak istediği kitabın kendisine getirildiğini belirtti.

Kitabı getirenlere teşekkür eden Güven, "Pandemi döneminde yapılacak en güzel şey, evde kalarak kitap okumak." dedi.

Güven, fidan hediyesi için de mutlu olduğunu dile getirerek, herkese evde kalarak kitap okumayı tevsiye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Öznur Çalık Mustafa Şentop Meral Danış Beştaş Adil Karaismailoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Demet Akalın Birkan Sokullu
Spor Okan Buruk Arda Turan Ryan Babel Domagoj Vida Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kız Ocak Ankara Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karabük'te salgın döneminde evde kalanlara kitap servisi hizmeti sunuluyor | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 12:14:13. #1.14#
title