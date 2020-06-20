Karabük'te sahte para operasyonunda 5 tutuklama
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Karabük'te sahte para operasyonunda 5 tutuklama

Karabük ve Safranbolu ilçesinde yapılan iki ayrı sahte para operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Karabük'te sahte para operasyonunda 5 tutuklama
20.06.2020 22:05 | Son Güncelleme: 20.06.2020 22:09

Karabük ve Safranbolu ilçesinde yapılan iki ayrı sahte para operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince Karabük ve Safranbolu ilçesinde meydana gelen 6 ayrı sahte para olayı ile ilgili çalışma yaptı. KOM ekiplerince yapılan operasyonda M.U., O.S.M., Y.K.T., K.C.B. ve M.A. isimli şahsılar üst üste 2 yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların üzerlerinde yapılan aralamalarda ise bin 600 TL sahte para da ele geçirildi. Emniyette sorguları yapılan 5 kişi Karabük ve Safranbolu ile birlikte çevre illerde alışveriş yaparak sahte paraları erittikleri tespit edildi.

Sorguları tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 5 kişi savcılıkça sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak Karabük T Tipi Cezaevine gönderildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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