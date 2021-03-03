Karabük'te sahte içki ve uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi yakalandı

Karabük'te bir miktar sahte içki ve uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Karabük'te bir miktar sahte içki ve uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadelede yürütülen çalışmalar kapsamında 3 ayrı adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, bir miktar metamfetamin, bonzai, uyuşturucu madde içiminde kullanıldığı değerlendirilen bong şişeleri, pürmüz ve pet şişeler içerisinde sahte içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.Ö, M.K, E.C. ve S.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler