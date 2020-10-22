Karabük'te sahte içki ve kaçak tütün operasyonu: 4 gözaltı
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Karabük'te sahte içki ve kaçak tütün operasyonu: 4 gözaltı

22.10.2020 14:59 | Son Güncelleme: 22.10.2020 15:04
Karabük'te sahte içki ve kaçak tütün operasyonu: 4 gözaltı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sahte içki ve kaçak tütün ele geçirilen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sahte içki ve kaçak tütün ele geçirilen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte içki ve kaçak tütün sürmek isteyenlerin olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İlçe merkezinde bir ikamet ile 3 iş yerine düzenlenen operasyonda, 10,5 litre sahte içki, 35,2 gram kıyılmış kaçak tütün, 13 bin 800 dal makaron ve 3,7 gram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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