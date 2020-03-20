Karabük'te sağlık çalışanlarına alkışlı destek
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fahrettin koca, Karabük, Güncel

Karabük'te sağlık çalışanlarına alkışlı destek

KARABÜK'te, saat 21.00'de balkon ve pencerelere çıkan vatandaşlar, koronavirüs ile mücadelede özveri ile çalışan sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi.

20.03.2020 22:36 | Son Güncelleme: 20.03.2020 22:36
Karabük'te sağlık çalışanlarına alkışlı destek

KARABÜK'te, saat 21.00'de balkon ve pencerelere çıkan vatandaşlar, koronavirüs ile mücadelede özveri ile çalışan sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin karşısında bulunan binalarda oturan vatandaşlar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı 'Alkışlayalım! Ne kadar alkışlasak azdır' çağrısına uyarak saat 21.00'da evlerinin balkonlarına ve pencerelerine çıktı. Sağlık çalışanlarını alkışlayan vatandaşlar, 1 dakikalık alkış sonrasında evlerine girdi. Hastanenin önünde bulunanlar da sağlık çalışanlarını alkışladı. Yoldan araçlarıyla geçen sürücüler de korna çalarak etkinliğe destek verdi.


Kaynak: DHA

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