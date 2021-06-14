Karabük'te sağanak yağış yolları göle çevirdi

Karabük'te sağanak yağış yolları göle çevirdi Karabük'te etkili olan yağmur yağışı, yolları göle çevirirken, araçlar yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Karabük'te sağanak yağış yolları göle çevirdi

KARABÜK - Karabük'te etkili olan yağmur yağışı, yolları göle çevirirken, araçlar yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Kent genelinde yağan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Metrekareye 6 kilogram yağışın düştüğü Karabük'te göle dönen yollarda vatandaşlar, otomobilleriyle ilerlemekte güçlük çekti. Özellikle Zonguldak Caddesi üzerinde rögarların tıkanması sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Diğer yandan Karabük - Gerede Karayolu Kemikli rampalarında yağmur ve doluya yakalanan sürücüler ise araçlarını korumak için akaryakıt istasyonlarına sığındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yasin Erdem