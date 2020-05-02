Karabük'te sağanak yağış ve dolu yağışı sonrası yollar göle döndü, vatandaşlar zor anlar yaşadı
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Karabük'te sağanak yağış ve dolu yağışı sonrası yollar göle döndü, vatandaşlar zor anlar yaşadı

Karabük'te sağanak yağış ve dolu yağışı sonrası yollar göle döndü, vatandaşlar zor anlar yaşadı
02.05.2020 18:40 | Son Güncelleme: 02.05.2020 18:42

Karabük'te sağanak yağış ve dolu yağışı sonrası yollar göle döndü, vatandaşlar zor anlar yaşadı Karabük'te iki gündür aniden bastıran sağanak yağmur yolları göle çevirirken, aşırı yağış heyelan riskini arttırdı.

Karabük'te sağanak yağış ve dolu yağışı sonrası yollar göle döndü, vatandaşlar zor anlar yaşadı

KARABÜK - Karabük'te iki gündür aniden bastıran sağanak yağmur yolları göle çevirirken, aşırı yağış heyelan riskini arttırdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından beklenen sağanak yağış, Karabük'te etkisini gösterdi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, yağmurdan korunmak için sağa sola kaçışırken cadde ve sokaklar göle döndü. Yaklaşık bir saat boyunca etkili olan yağışın ardından kente 5 kilograma yakın yağış düştü.

Sağanak yağış nedeniyle dağ yamaçlarından Karabük-Yenice Karayolu'na akan sular sürücüleri tedirgin ederken heyelan riskini arttırdı.

Öte yandan Eskipazar ilçesinde de dolu yağışı etkili oldu. Fındık büyüklüğündeki dolu yağışı bir vatandaş tarafından cep telefonuna kaydedildi.

Karabük'te sağanak yağış ve dolu yağışı sonrası yollar göle döndü, vatandaşlar zor anlar yaşadı

Kaynak: İHA

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