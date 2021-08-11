Karabük'te sağanak su baskınlarına neden oldu
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Karabük'te sağanak su baskınlarına neden oldu

Karabük'te sağanak su baskınlarına neden oldu
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Karabük'te kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Karabük'te kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezi ve ilçelerde aniden bastıran sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı.

Rögarların taştığı bazı caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi.

Karabük Belediyesi ekipleri, olumsuzluk yaşanan bölgelerde su tahliye çalışması başlattı.

Safranbolu ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde de bazı apartmanların bodrum katındaki daireleri su bastı.

İhbar üzerine bölgeye gelen Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri, tahliye işlemi gerçekleştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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