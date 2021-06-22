Karabük'te sağanak sonrası yollar göle döndü
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Karabük'te sağanak sonrası yollar göle döndü

İhlas Haber Ajansı / Yasin Erdem - Haberler | Güncel

- Karabük'te sağanak sonrası yollar göle döndü Karabük'te cadde ve sokaklar sağanak yağış sonrası adeta göle döndü.

- Karabük'te sağanak sonrası yollar göle döndü

KARABÜK - Karabük'te cadde ve sokaklar sağanak yağış sonrası adeta göle döndü. Birçok ev ve işyeri sular altında kaldı.

Karabük'te öğleden sonra etkili olan ve meteorolojinin sarı alarm vermesinin ardından kent adeta sular altında kaldı.

Karabük'te metrekareye yaklaşık 40 kilogram üzerine yağış düştü. Yağışın ardından birçok bölgede su baskınları ve yollarda su birikintileri oluştu. Yollar adeta göle döndü.

İtfaiye ve belediye ekipleri tıkanan logoları açıp temizlemeye yarısı suları gidermeye çalıştı.

Karayolları ekipleri de kapanan kapanan yolları açarken, temizlik çalışması yaptı. Bahçelievler Mahallesi'den bir caddede su birikintisi olulurken iki vatandaş tıkanan logarı açmaya çalıştı.

Karabük'te sağanak sonrası yollar göle döndü
Karabük'te sağanak sonrası yollar göle döndü
Karabük'te sağanak sonrası yollar göle döndü
Karabük'te sağanak sonrası yollar göle döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yasin Erdem

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