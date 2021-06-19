Karabük'te sağanak etkili oluyor
Karabük'te sağanak ulaşımı olumsuz etkiledi.
Karabük'te sağanak ulaşımı olumsuz etkiledi.
Yağış nedeniyle Kurtuluş Mahallesi'nde yollarda su birikintileri oluştu.
Sürücüler, trafikte güçlükle ilerlerken, ekipler yolların açık tutulması için çalışma yürütüyor.
Meteoroloji, kentte aralıklı ve kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini belirterek, vatandaşları, sel, su baskını, yıldırım gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları yönünde uyardı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu