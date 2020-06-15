Karabük'te sağanak etkili oluyor Karabük'te yağan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Karabük'te yağan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu.

Sürücüler, su birikintileri nedeniyle yolda güçlükle ilerlerken, yayalar şemsiye ve yağmurluklarıyla yağıştan korunmaya çalıştı.

Polis ve belediye ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için çalışma yaptı.

Meteorolojiden alınan bilgiye göre, kentte yağışlı havanın bir hafta boyunca devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA