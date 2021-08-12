Karabük'te sağanak etkili oldu
Karabük'te öğle saatlerinden sonra etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Karabük'te öğle saatlerinden sonra etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte aniden bastıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarında küçük çaplı su baskınları yaşandı.
Yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Belediye ekipleri, sağanağın etkili olduğu alanlarda çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu