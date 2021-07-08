Karabük'te sağanak etkili oldu
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Karabük'te sağanak etkili oldu

Karabük'te sağanak etkili oldu
Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Güncel

Karabük'te etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Karabük'te etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte aniden başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

İl merkezindeki Antepoğlu Oto Sanayi Sitesi ve Eflani ilçesinde bazı tarım arazilerini su bastı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, iş yerlerine, otobüs duraklarına ve çatı altlarına sığındı.

Yağışın aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Karabük'te sağanak etkili oldu
Karabük'te sağanak etkili oldu
Karabük'te sağanak etkili oldu
Karabük'te sağanak etkili oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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