Karabük'te sağanak etkili oldu
Karabük'te etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Karabük'te etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Kentte aniden başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.
İl merkezindeki Antepoğlu Oto Sanayi Sitesi ve Eflani ilçesinde bazı tarım arazilerini su bastı.
Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, iş yerlerine, otobüs duraklarına ve çatı altlarına sığındı.
Yağışın aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler