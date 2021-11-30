KARABÜK'TE RÜZGAR AĞAÇLARI DEVİRDİ

KARABÜK (DHA) - KARABÜK'te etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle ağaç devrildi, elektrik telleri koptu.

Karabük'te akşam saatlerinde şiddetli rüzgar hasara yol açtı. Kayabaşı Mahallesi Lala Mustafa Paşa Caddesi'ndeki yaklaşık 10 metrelik ağaç, şiddetli rüzgar nedeniyle devrilirken, elektrik telleri koptu. İhbar üzerine, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, caddeye giriş ve çıkışları kapattı. İtfaiye ekipleri, fırtına nedeniyle çevreye savrulan ağaç parçalarını iş makinesi yardımı ile kaldırdı. Hasar gören elektrik hattının onarımı için çalışma başlatıldı.