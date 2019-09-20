Karabük'te Roma ve Osmanlı dönemlerine ait sikke ele geçirildi

20.09.2019 17:20

Karabük'te yapılan tarihi eser operasyonunda Roma ve Osmanlı dönemlerine ait sikke ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Y.Y.'nin evinde tarihi eser olduğu bilgisinin ardından Karabük Cumhuriyet Başsavcılığından arama izni alındı. Y.Y.'nin Karabük Mahallesi'ndeki ikametinde yapılan aramada Roma dönemine ait 13, Osmanlı dönemine ait 1 adet sikke ele geçirildi. Operasyonda Y.Y. gözaltına alındı. - KARABÜK

Kaynak: İHA