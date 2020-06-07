Karabük'te refüje çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı Karabük'te kontrolünü kaybederek refüje çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Karabük'te kontrolünü kaybederek refüje çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kastamonu istikametinden Karabük'e gelen T.T. idaresindeki 55 BK 977 plakalı otomobil, il girişinde kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Kazada sürücü ve yanındaki M.U. ile Ö.F.K. yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık personelince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA