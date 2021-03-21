Karabük'te refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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Karabük'te refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

21.03.2021 15:35 | Son Güncelleme: 21.03.2021 15:41
Karabük'te refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Karabük'ün Yenice ilçesinde refüje çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı.

Karabük'ün Yenice ilçesinde refüje çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı.

Atakan K. (19) yönetimindeki 78 AAU 557 plakalı otomobil, Yenice ilçesi Sanayi Kavşağı'nda refüje çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta sıkışan Özgür Y. (20), itfaiye tarafından kurtarıldı.

Sağlık ekiplerince Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı sürücü ile Özgür Y'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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