Karabük'te radarla hız denetimi yapıldı

Karabük'te yapılan radarla hız denetimlerinde, 75 sürücüye 19 bin 524 lira ceza kesildi.

Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, radarla hız denetimi gerçekleştirdi.

Karabük-Ankara ve Karabük-Safranbolu kara yolu üzerinde yapılan kontrollerde, hız ihlalinde bulunan 75 sürücüye 19 bin 524 lira ceza uygulandı.

Kaynak: AA