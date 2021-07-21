Karabük'te protokolden kurumlara bayram ziyareti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karabük'te protokolden kurumlara bayram ziyareti

Karabük'te protokolden kurumlara bayram ziyareti
Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Güncel

Karabük Valisi Fuat Gürel, milletvekilleri ve protokol üyeleri, kurumları ziyaret ederek çalışanların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Karabük Valisi Fuat Gürel, milletvekilleri ve protokol üyeleri, kurumları ziyaret ederek çalışanların Kurban Bayramı'nı kutladı.

İlk olarak İl Jandarma Komutanlığına giden Gürel ve beraberindekiler, personelle bayramlaştı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 112 Acil Çağrı Merkezi, İtfaiye Müdürlüğü ve Güleç Çocuk Evleri'ni de ziyaret eden protokol üyeleri, çalışanların bayramını kutladı.

Gürel'e, Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal, Niyazi Güneş ve Hüseyin Avni Aksoy, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bahtiyar Yılmaz ile diğer protokol üyeleri eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

Kocaeli'de denize giren 2 kardeş boğuldu
Kocaeli'de denize giren 2 kardeş boğuldu
Bayramda Marmara'daki adalar tatilci akınına uğradı! Oteller doldu taştı, personellerin izinleri iptal edildi
Bayramda Marmara'daki adalar tatilci akınına uğradı! Oteller doldu taştı, personellerin izinleri iptal edildi
Bayramda tatile çıkanlar dikkat! Çıkarılan maskeler koronavirüse davetiye çıkarıyor
Bayramda tatile çıkanlar dikkat! Çıkarılan maskeler koronavirüse davetiye çıkarıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Derya Yanık Mustafa Demir Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kadir Doğulu Kaan Yıldırım Neslihan Atagül Mehmet Ali Erbil
Spor Burak Elmas Gökhan Gönül Mehmet Topal Abdullah Avcı Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Karabük'te protokolden kurumlara bayram ziyareti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.7.2021 18:02:37. #1.16#

title