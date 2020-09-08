Karabük'te pozitif vakaların görüldüğü köyde karantina kararı
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Karabük'te pozitif vakaların görüldüğü köyde karantina kararı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde birden fazla korona virüs vakasının görüldüğü köyde 14 gün karantina kararı alındı.

Karabük'te pozitif vakaların görüldüğü köyde karantina kararı
08.09.2020 22:29 | Son Güncelleme: 08.09.2020 22:33

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde birden fazla korona virüs vakasının görüldüğü köyde 14 gün karantina kararı alındı.

Safranbolu Kaymakamlığı, ilçeye bağlı Geren köyünde birden fazla Covid-19 pozitifli vakaların bulunması ve temaslı sayının fazlalığından dolayı köyün tamamen karantinaya alındığını açıkladı. Yazılı olarak yapılan açıklamada, "Covid-19 enfeksiyonun engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla Geren köyünün tamamının 09.09.2020 tarihi saat 24.00'dan itibaren 23.09.2020 tarihi saat 24.00'a kadar giriş çıkışların izne bağlı olmak kaydıyla karantina altına alınmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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