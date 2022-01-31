Karabük'te polisten kaçan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı - Haberler
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Karabük'te polisten kaçan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

AA, Ahmet Özler - Güncel
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Karabük'te polisten kaçan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Karabük'te polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan şüpheli, kovalamaca sonucu gözaltına alındı.

KARABÜK (AA) - Karabük'te polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan şüpheli, kovalamaca sonucu gözaltına alındı.

İl merkezinde devriye görevini sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi takibe aldı.

Polisleri fark ederek kaçan zanlı Ö.K, kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Ahmet Özler - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Karabük, Güncel, Haber

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