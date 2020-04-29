Karabük'te polisler sokak hayvanlarına yiyecek bıraktı Karabük Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında insanların evde olması sebebiyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını düzenli olarak beslemeye devam ettiği bildirildi.

Karabük Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında insanların evde olması sebebiyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını düzenli olarak beslemeye devam ettiği bildirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, "Dünyayı saran Covid-19 ile mücadele tüm yurdumuzda olduğu gibi ilimizde de kararlılıkla devam etmektedir. Bu zorlu süreçte büyük bir duyarlılık örneği sergileyen Karabük halkı zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaya ve evde kalmaya devam etmektedir. Vatandaşlarımızın sokağa çıkmaması, sokak hayvanlarını etkilemiş, İl Emniyet Müdürlüğümüz Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri ile belediye görevlileri sokak hayvanları için ilimizin muhtelif mahallerine bırakılan yem kaplarına ve sokak hayvanlarının yoğun olduğu yerlere yem bırakmışlardır." denildi.

Kaynak: AA