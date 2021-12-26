Karabük'te polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamacayla yakalandı

KARABÜK (AA) - Karabük'te polisin "dur" ihtarına uymayarak yaya olarak kaçan ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı'nda şüphelendikleri F.Y'nin (17) kullandığı otomobili durdurmak istedi.

Polisin ikazına rağmen yoluna devam eden sürücü ile ekipler arasında kovalamaca yaşandı.

Bir süre polisten kaçan sürücü, aracı Kurtuluş Mahallesi Efe Sokak'ta bıraktıktan sonra koşarak uzaklaşmaya çalıştı.

Kovalamaca sonucu yakalanan ehliyetsiz sürücüye cezai işlem uygulandı.

Otomobil ise çekiciyle otoparka götürüldü.