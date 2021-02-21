Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü aracını bırakarak kaçtı
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Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü aracını bırakarak kaçtı

21.02.2021 23:23 | Son Güncelleme: 22.02.2021 00:01
Polisin

Karabük'te polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü otomobilini bırakarak kaçtı.

Karabük'te polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü otomobilini bırakarak kaçtı.

Kent genelinde sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında uygulama yapan polis ekipleri, Demir-Çelik Kavşağı'ndaki uygulama noktasında, 06 BGE 297 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Ekipler, sürücünün "dur" ihtarına uymaması üzerine aracı kovalamaya başladı.

Kaçan şüpheli, ara sokaklara girip Ergenekon Mahallesi Gülgün Sokak'ta otomobili bırakarak kaçtı.

Kaçan sürücüyü arama çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, aracın plakasına 3 ayrı maddeden cezai işlem yaptı.

Otomobil, çekici yardımıyla kaldırıldı.

Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü aracını bırakarak kaçtı
Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü aracını bırakarak kaçtı
Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü aracını bırakarak kaçtı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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