Karabük'te polis ve jandarma okul çevresinde denetim yaptı

Karabük'te jandarma ve polis ekipleri, okul önlerinde ve çevresinde huzur güven uygulaması yaptı, okul servis araçlarını denetledi.

Karabük'te jandarma ve polis ekipleri, okul önlerinde ve çevresinde huzur güven uygulaması yaptı, okul servis araçlarını denetledi.

Eğitim-öğretimin başlamasıyla İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, denetimlerini artırdı.

Okul önlerinde ve çevresinde denetim yapan ekipler, 314 okul servisi ve aracı da kontrol ederek sürücüleri uyardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu