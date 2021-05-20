Karabük'te polis memuru izin gününde motosiklet kazasında yaralandı
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Karabük'te polis memuru izin gününde motosiklet kazasında yaralandı

Karabük'te polis memuru izin gününde motosiklet kazasında yaralandı
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Karabük'te motosikletin devrilmesi sonucu polis memuru yaralandı.

Karabük'te motosikletin devrilmesi sonucu polis memuru yaralandı.

Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Bekir T'nin kullandığı (26) 78 SG 857 motosiklet, Beşbinevler 75. Yıl Mahallesi 36. Cadde'de 78 AB 127 plakalı otomobile çarpmamak için manevra yaptı.

Bu sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu motosiklet devrildi.

Kazada, kafası otomobilin tekerine çarpan Bekir T. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İzin gününde olduğu öğrenilen Bekir T, 112 Acil Servis ekiplerince Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karabük'te polis memuru izin gününde motosiklet kazasında yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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