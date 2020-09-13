Karabük'te polis ekipleri Kovid-19 ve asayiş denetimi yaptı
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Karabük'te polis ekipleri Kovid-19 ve asayiş denetimi yaptı

Karabük'te yapılan denetimlerde maskesiz sokağa çıkan iki kişiye idari yaptırım uygulanmak üzere tutanak tutuldu.

Karabük'te polis ekipleri Kovid-19 ve asayiş denetimi yaptı
13.09.2020 10:05 | Son Güncelleme: 13.09.2020 10:30

Karabük'te yapılan denetimlerde maskesiz sokağa çıkan iki kişiye idari yaptırım uygulanmak üzere tutanak tutuldu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske, sosyal mesafe ve izolasyon ile karantina kurallarına uyulup uyulmadığı konularının tespiti, vatandaşların uyarılması ve asayiş konularının önlenmesi amacıyla çarşı merkezi ve 100. Yıl Mahallesi olmak üzere iki ayrı bölgede uygulama yapıldığı bildirildi.

Uygulamada, 184 kişinin kimlik ve Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerinin yapıldığı belirtilen açıklamada, aranan ya da karantina kurallarına uymayan kişi veya kişilere rastlanılmadığı kaydedildi.

Açıklamada, "İki kişinin maskesiz dolaştıkları tespit edilerek idari yaptırım kararı uygulanmak üzere tutanak tanzim edilmiştir. Yapılan kontrollerde esnaflarımız, müşteriler ile cadde ve sokaklarda dolaşan vatandaşlarımıza maske, sosyal mesafe ve izolasyon kurallarına uymaları hususunda bilgilendirmeler ve genel uyarılar yapılmıştır." denildi.

Kaynak: AA

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