Karabük'te pikap ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı
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Karabük'te pikap ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı

Karabük'te pikap ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Karabük'ün Yenice ilçesinde, pikap ile kamyonun çarpışması sonucu bir kişi ağır yaralandı.

Karabük'ün Yenice ilçesinde, pikap ile kamyonun çarpışması sonucu bir kişi ağır yaralandı.

Berke Yirmibeş (23) idaresindeki 78 YA 525 plakalı pikap, Yenice-Zonguldak kara yolu Ibrıcak köyü yakınlarında sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 HD 312 plakalı odun yüklü kamyonla çarpıştı.

Kazada sürücü Berke Yirmibeş ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Berke Yirmibeş'in AK Parti Yenice İlçe Başkanı Erdal Yirmibeş'in oğlu olduğu öğrenildi.

Karabük'te pikap ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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