Karabük'te pide sırasında sosyal mesafeye uyuldu KARABÜK'te, fırınlar saat 17.00'ye kadar pide üretimi yaparken, sosyal mesafe kuralına uyularak satış yapıldı.

KARABÜK'te, fırınlar saat 17.00'ye kadar pide üretimi yaparken, sosyal mesafe kuralına uyularak satış yapıldı.

Karabük'te, ramazan ayı ile birlikte fırınlarda sıcak pide hareketliliği başladı. Fırınlar koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara uydu. İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararın ardından 17.00'den itibaren pide üretimi yapılamıyor, fakat üretilen pideler iftar saatine kadar satılabilecek. Bazı fırınlar içeriye dezenfektanı koyarken, koronavirüse karşı önlemler alınarak satış yapıldı. Vatandaşlar fırınların içerisinde sosyal mesafe kuralına uyarak pide satın aldı. Bazı fırınlar ise müşterilerin içeri girmesini engelleyerek, fırında açılan kısımdan dışarıda bekleyen müşterilerine pide satışı yaptı.

Kaynak: DHA