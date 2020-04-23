Karabük'te pide fiyatları belli oldu 11 Ayın Sultanı Ramazan ayının vazgeçilmezi olan pide fiyatları açıklandı.

11 Ayın Sultanı Ramazan ayının vazgeçilmezi olan pide fiyatları açıklandı.

11 Ayın Sultanı Ramazan ayında Karabük'te pide fiyatları açıklandı. Karabük'te Ramazan ayında susamlı pide 3 TL'den satılacak.

Karabük Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birlik Başkanı Nurettin Tümen, Ramazan pidesinin Karabük'te 350 gramlık susamlı pidenin 3 TL'den satılacağını kaydetti.

Tümen, ayrıca, 350 gram susamlı yumurtalı pidenin ise 3,50 TL olduğunu belirterek, fiyatların ilçelerde de aynı olduğunu söyledi. - KARABÜK

Kaynak: İHA