Karabük'te pide fiyatları belli oldu
11 Ayın Sultanı Ramazan ayının vazgeçilmezi olan pide fiyatları açıklandı.
23.04.2020 17:11 | Son Güncelleme: 23.04.2020 17:11
11 Ayın Sultanı Ramazan ayının vazgeçilmezi olan pide fiyatları açıklandı.
11 Ayın Sultanı Ramazan ayında Karabük'te pide fiyatları açıklandı. Karabük'te Ramazan ayında susamlı pide 3 TL'den satılacak.
Karabük Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birlik Başkanı Nurettin Tümen, Ramazan pidesinin Karabük'te 350 gramlık susamlı pidenin 3 TL'den satılacağını kaydetti.
Tümen, ayrıca, 350 gram susamlı yumurtalı pidenin ise 3,50 TL olduğunu belirterek, fiyatların ilçelerde de aynı olduğunu söyledi. - KARABÜK
Kaynak: İHA