Karabük'te perakende satış yapan iş yerleriyle ilgili kısıtlamalar kaldırıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Karabük'te perakende satış yapan iş yerleriyle ilgili kısıtlamalar kaldırıldı

Karabük İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan perakende satış yapan iş yerleriyle ilgili kısıtlamalar kaldırıldı.

Karabük'te perakende satış yapan iş yerleriyle ilgili kısıtlamalar kaldırıldı
16.05.2020 23:16 | Son Güncelleme: 16.05.2020 23:16

Karabük İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan perakende satış yapan iş yerleriyle ilgili kısıtlamalar kaldırıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kararın hava sıcaklığındaki artış ve günlerin uzamasıyla alışverişin daha geniş zamana yayılarak insan yoğunluğunun azaltılması için alındığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Daha önce 14 Nisan 2020 tarih ve 30 nolu İl Hıfzıssıhha Meclis Kurul Kararının 7. maddesinde yeniden düzenlemeye gidilen tüm iş yerleri, perakende gıda satışı yapan et ve balık ürünleri satış yeri, manav, kuru yemişçi şarküteri ve benzeri işletmeler ve tekel bayileri, perakende olarak LPG tüpü ve su satışı yapan işletmeler, perakende olarak inşaat malzemesi, tekstil, çanta ve ayakkabı, halı, mobilya, kozmetik, zücaciye, elektronik ürünler, beyaz eşya ve klima, kuyumcu, kırtasiye, otomotiv ve otomotiv yan sanayi ürünleri, satan ve son tüketiciye hizmet veren sigorta, emlak, seyahat acentesi ve benzeri diğer işletmeler, perakende olarak zirai ilaç, tohum, gübre satışı yapan işletmeler ve hayvan yemi satan bayiler hakkında alınan çalışma, gün ve saatleri ile ilgili tüm kısıtlama kararlarının kaldırılmasına karar verilmiştir."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Fatih'te aynı evde ölü bulunan 4 kardeşin kesin ölüm nedenleri belli oldu Haber
Fatih'te aynı evde ölü bulunan 4 kardeşin kesin ölüm nedenleri belli oldu
Kendisinden 32 yaş küçük sevgilisinden ayrılan Gönül Yazar: Beni Allah korudu Haber
Kendisinden 32 yaş küçük sevgilisinden ayrılan Gönül Yazar: Beni Allah korudu
Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor Haber
Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu Haber
ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu
6 ilde Mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı Meteoroloji'den yeni uyarı geldi Haber
6 ilde Mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı Meteoroloji'den yeni uyarı geldi
Dünyada sadece 3 tane var! Türkiye'deki Karantina Adası'nın restorasyonu için ihale açıldı Haber
Dünyada sadece 3 tane var! Türkiye'deki Karantina Adası'nın restorasyonu için ihale açıldı
Çalışırken devrilen traktörün altında çiftçi hayatını kaybetti
Çalışırken devrilen traktörün altında çiftçi hayatını kaybetti
Almanya'da koronavirüs tedbirlerine karşı yapılan eylemler ülke geneline yayıldı
Almanya'da koronavirüs tedbirlerine karşı yapılan eylemler ülke geneline yayıldı
Vefa Grubu'na saldırıyla ilgili CHP'li başkan tutuklandı
Vefa Grubu'na saldırıyla ilgili CHP'li başkan tutuklandı
Yasak nedeniyle 42 gündür görüşemeyen iki genç kızın kavuşma anı Yeşilçam filmlerini aratmadı
Yasak nedeniyle 42 gündür görüşemeyen iki genç kızın kavuşma anı Yeşilçam filmlerini aratmadı
Ordu-Samsun arasındaki 7 metrelik yol, sokağa çıkma yasağını ikiye böldü
Ordu-Samsun arasındaki 7 metrelik yol, sokağa çıkma yasağını ikiye böldü
Van'da PKK'nın saldırısına uğrayan Vefa Sosyal Destek Grubu üyesi o anları anlattı
Van'da PKK'nın saldırısına uğrayan Vefa Sosyal Destek Grubu üyesi o anları anlattı
Vefa Grubu'na saldırıda CHP Gençlik Kolları Başkanı için yeniden gözaltı kararı çıkarıldı
Vefa Grubu'na saldırıda CHP Gençlik Kolları Başkanı için yeniden gözaltı kararı çıkarıldı
Köylerine gidemeyen grup, yerleştirdikleri kamerayla özlem gideriyor
Köylerine gidemeyen grup, yerleştirdikleri kamerayla özlem gideriyor
NBA'li basketbolcu Dinwiddie'nin sonraki takımını taraftar seçecek
NBA'li basketbolcu Dinwiddie'nin sonraki takımını taraftar seçecek
Hindistan'da farelerle birlikte ibadet edilen yer: Karni Mata Tapınağı
Hindistan'da farelerle birlikte ibadet edilen yer: Karni Mata Tapınağı
Üniversite, kız çocukları hakkında tepki çeken sözlere imza atan Profesör Kutluk Özgüven'in görevine son verdi
Üniversite, kız çocukları hakkında tepki çeken sözlere imza atan Profesör Kutluk Özgüven'in görevine son verdi
Boşanma aşamasındaki koca, hemşire karısını çocuklarının gözü önünde bıçakladı
Boşanma aşamasındaki koca, hemşire karısını çocuklarının gözü önünde bıçakladı
Adana yanıyor! Gölgede sıcaklık 41 dereceye ulaşınca asfaltta yumurta pişirdi
Adana yanıyor! Gölgede sıcaklık 41 dereceye ulaşınca asfaltta yumurta pişirdi
Havalandırma yetersiz kalınca 8 bin tavuk çırpına çırpına can verdi
Havalandırma yetersiz kalınca 8 bin tavuk çırpına çırpına can verdi
Nihat Özdemir, Haziran'da başlamaması halinde ligleri Temmuz ayında başlatabileceklerini söyledi
Nihat Özdemir, Haziran'da başlamaması halinde ligleri Temmuz ayında başlatabileceklerini söyledi
5 çocuk annesi talihsiz kadın, 5 yıldır sokağa çıkamıyor
5 çocuk annesi talihsiz kadın, 5 yıldır sokağa çıkamıyor
Nihat Özdemir'in 'Takımda 14 kişi kalsa da liglere devam edeceğiz' sözleri, sosyal medyada tepki topladı
Nihat Özdemir'in "Takımda 14 kişi kalsa da liglere devam edeceğiz" sözleri, sosyal medyada tepki topladı
İstanbul'da ısınan hava sonrasında sahillere akın eden vatandaşlar, koronavirüs önlemlerine uymadı
İstanbul'da ısınan hava sonrasında sahillere akın eden vatandaşlar, koronavirüs önlemlerine uymadı
Genç kadın, Tarihi Asansör'ün tuşuna ayağıyla bastı! O anlara tepki yağdı
Genç kadın, Tarihi Asansör'ün tuşuna ayağıyla bastı! O anlara tepki yağdı
Batman Kozluk'ta AK Partili Belediye Meclis Üyesi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Batman Kozluk'ta AK Partili Belediye Meclis Üyesi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Tarım ve Orman Bakanlığı, 50 bin ton patates ihracatına izin verdi
Tarım ve Orman Bakanlığı, 50 bin ton patates ihracatına izin verdi
Arjantin'de sözleşmesi bitecek futbolcuların kontratları 6 ay uzatıldı
Arjantin'de sözleşmesi bitecek futbolcuların kontratları 6 ay uzatıldı
IMF, koronavirüs nedeniyle Kırgızistan'a ikinci kez kredi verdi
IMF, koronavirüs nedeniyle Kırgızistan'a ikinci kez kredi verdi
Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, 3 yıllık ilişkisini bitirdi
Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, 3 yıllık ilişkisini bitirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Berat Albayrak Mustafa Şentop Fahrettin Altun Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Sinem Kobal Serdar Ortaç Kenan İmirzalıoğlu Bartu Küçükçağlayan
Spor Hasan Şaş Emre Belözoğlu Bülent Korkmaz Ahmet Nur Çebi Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Adana Bakan Antalya Gaziantep
Şu an buradasınız: Karabük'te perakende satış yapan iş yerleriyle ilgili kısıtlamalar kaldırıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.5.2020 23:44:38. #1.14#
title