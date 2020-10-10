Karabük'te pencereden düşerek ölen kadın son yolculuğuna uğurlandı
10.10.2020 16:19 | Son Güncelleme: 10.10.2020 16:22
Karabük'te, dördüncü kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Fatma Yıldırım'ın cenazesi, toprağa verildi.
Karabük'te, dördüncü kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Fatma Yıldırım'ın cenazesi, toprağa verildi.
Fatma Yıldırım iiçin Sipahiler köyünde cenaze töreni düzenlendi.
Yıldırım'ın cenazesi, burada öğle vakti kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi.
Cenaze törenine, Yıldırım'ın ailesi ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu