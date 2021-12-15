Karabük'te park halindeyken yanan otomobil hasar gördü
AA / Ahmet Özler - Haberler | Güncel
Karabük'te park halindeyken yanan otomobilde hasar oluştu.
KARABÜK (AA) - Karabük'te park halindeyken yanan otomobilde hasar oluştu.
Kent merkezinde park halinde olan 54 FY 072 plakalı otomobilin motor kısmında yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, otomobilde hasar oluştu.
AA / Ahmet Özler - Son Dakika Haberleri
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