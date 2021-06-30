Karabük'te park halindeyken hareket eden kamyonet su kanalı korkuluklarında asılı kaldı
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Karabük'te park halindeyken hareket eden kamyonet su kanalı korkuluklarında asılı kaldı

Karabük'te park halindeyken hareket eden kamyonet su kanalı korkuluklarında asılı kaldı
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Karabük'te park halindeyken fren arızası nedeniyle hareket ettiği belirtilen kamyonet su kanalı korkuluklarında asılı kaldı.

Karabük'te park halindeyken fren arızası nedeniyle hareket ettiği belirtilen kamyonet su kanalı korkuluklarında asılı kaldı.

Alınan bilgiye göre, Ergenekon Mahallesi, Nilüfer Sokak'ta park halindeki 78 AAG 471 plakalı kamyonet, eğimli yolda bir anda hareket etmeye başladı.

Bir süre yokuş aşağı giden kamyonet, korkuluklara çaparak yaklaşık 2 metre derinliğindeki su kanalında asılı kaldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Herhangi bir yaralanmanın olmadığı olayda araçta hasar oluştu.

Fren arızası nedeniyle hareket ettiği ileri sürülen araç, çekici marifetiyle bulunduğu yerden kurtarıldı.

Karabük'te park halindeyken hareket eden kamyonet su kanalı korkuluklarında asılı kaldı
Karabük'te park halindeyken hareket eden kamyonet su kanalı korkuluklarında asılı kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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