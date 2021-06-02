Karabük'te park halindeki otomobil yandı
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Karabük'te park halindeki otomobil yandı

Karabük'te park halindeki otomobil yandı
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Karabük'te park halindeyken yanan otomobil vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Karabük'te park halindeyken yanan otomobil vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Şevki T'ye ait 14 BS 167 plakalı otomobil, Hürriyet Mahallesi Zonguldak Caddesi üzerinde bulunan bir iş merkezinin açık otoparkında henüz belirlenemeyen nedenle motor kısmından yanmaya başladı.

Otomobilin alev aldığını gören vatandaşlar yangın söndürme tüpleriyle yangına müdahale etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında otomobilde hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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