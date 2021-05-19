Karabük'te park halindeki otomobil yandı

Karabük'te park halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Karabük'te park halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Yeşil Mahalle Cami Altı Sokak'ta Fatih A'ya ait 38 BE 205 plakalı otomobilde, park halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Kullanılamaz hale gelen otomobilin yıllardır apartmanın önünde park halinde olduğu öğrenildi.

Yangın sonrası apartmanın ısı yalıtımı zarar gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu