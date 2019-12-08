Karabük'te park halindeki otomobil yandı
Haberler » Güncel » Karabük'te park halindeki otomobil yandı - Haber

Karabük'te park halindeki otomobil yandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, bir sitenin bahçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

08.12.2019 02:36 | Son Güncelleme: 08.12.2019 02:42
Karabük'te park halindeki otomobil yandı

'ün ilçesinde, bir sitenin bahçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın ekipleri tarafından söndürüldü.

Esentepe Mahallesi Sıla Kent Sitesi bahçesinde park halindeki 37 AAC 117 plakalı otomobilden, henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi.

Kısa sürede büyüyen alevler otomobili sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen Safranbolu Belediyesi ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Söndürülen otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesine yönelik çalışmalar ise sürüyor.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler