Karabük'te park halindeki minibüs yandı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde minibüste çıkan yangın söndürüldü.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde minibüste çıkan yangın söndürüldü.
İlçe merkezindeki dolmuş duraklarında park halindeki 78 M 6022 plakalı minibüste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesiyle olay yerine gelen polis ekipleri ve Safranbolu Belediyesi itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle minibüsün motor kısmında maddi hasar oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler