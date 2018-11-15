Karabük'te Park Açılışı

Karabük Belediyesi tarafından Beşbinevler Mahallesi Merkez Camisi yanında yapılan parkın açılışı yapıldı.

Törende konuşan Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, bütün parkların açılışında Karabük'ün hikayesini baştan anlatmaya devam edeceğini söyledi.

Karabük'ün hikayesinin 1938'de demir çelik fabrikasının temelinin atılmasıyla başladığını, 2009'dan sonra da kendi vicdanlarının hikayesinin başladığını ifade eden Vergili, "2009'dan bugüne kadar Karabük'te yapmış olduğumuz işleri bugün 1 milyon ölçekli bir şehrin yapması mümkün değildir. Belediyemizin parayla almış olduğu arsaların değeri 300 milyon lirayı geçti. Belediyenin kasasına kimseyi yaklaştırmadık, Belediyenin bir kuruş parasını israf etmedik. Sizlerden topladığımız paralarla sizlere hizmet ulaştırdık. Bu kadar büyük işleri yaparken bir gün dahi para sıkıntısı çekmedik. Bütün Karabüklülerin duası bizimle, biz buna inanıyoruz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından parkın açılış kurdelesi kesildi.