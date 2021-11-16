Karabük'te panelvan ile hafif ticari araç çarpıştı, 2 kişi yaralandı
AA / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel
Karabük'te panelvan ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
KARABÜK (AA) - Karabük'te panelvan ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Gültekin U. (56) yönetimindeki 78 AAE 848 plakalı panelvan, Organize Sanayi Bölgesi yolu Zobran köyü yakınlarında, Birol B. (35) idaresindeki 19 AAR 218 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Yaralanan sürücüler ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
AA / Orhan Kuzu - Son Dakika Haberleri
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