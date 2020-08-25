Karabük'te özel yurt ve pansiyon yöneticileri ile toplantı Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Karabük'te özel yurt ve pansiyon işletmeleri yöneticileriyle bir araya geldi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Karabük'te özel yurt ve pansiyon işletmeleri yöneticileriyle bir araya geldi.

Güven, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğündeki toplantıda yaptığı konuşmada, özel barınma hizmeti veren kurum yöneticilerine değişen yönetmelik ve düzenlemelerle ilgili bilgi paylaşımında bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanlığının yüz binlerce öğrenciye ev sahipliği yaptığını, Bakanlığın, bilgi ve birikimini artık özel barınma hizmeti veren kurumlarda kalan öğrenciler için de kullanacağını belirten Güven, şunları kaydetti:

"Kanun ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan özel barınma kurumları Temmuz 2020 tarihinden itibaren Gençlik ve Spor Bakanlığına devredildi. Gerçek ve tüzel kişiler tarafından yemekli ve yemeksiz öğrenci yurtları ve buna benzer kurumların açılması ve işletilmesine izin verilmesi ile bu yurt ve kurumların denetlenmesi görevlerinin artık Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülecek. Gençlerimizin eğitim hayatlarında öğrenimleri süresince maddi ve manevi olarak yanlarında olmayı görev edinen Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü, özel barınma hizmeti veren kurumların hizmet kalitesini arttırmak ve buralarda kalan öğrencilerimizin yaşam koşullarını daha da iyileştirmek için çalışmalarını sürdürecek."

Kaynak: AA