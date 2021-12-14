Karabük'te özel öğrenciler "pörüşke" yaptı

KARABÜK (AA) - Karabük Üniversitesi (KBÜ) öğrencileri tarafından özel öğrencilerin de katılımıyla düzenlenen etkinlikte, yöresel yemek "pörüşke" (üçgen mantı) pişirildi.

Eflani Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı özel öğrencisi Damla Köse'nin öncülüğünde, bölüm öğrencileri ve ilçede ilk ve ortaokula devam eden 6 özel öğrencinin de yer aldığı "Mutfakta Engel Yok" etkinliği gerçekleştirildi.

Farkındalık oluşturmak ve Damla Köse'nin öğrenme azminin engelli çocuklara yol göstermesini sağlamak amacıyla yapılan etkinlikte pişirilen pörüşke, akademisyenlere ve öğrencilere ikram edildi.

Etkinliğe, Eflani Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çelebi de katıldı.

AA / Ahmet Özler - Son Dakika Haberleri

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