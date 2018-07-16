Karabük'te Otomobiller Kafa Kafaya Çarpıştı: 1 Ölü, 7 Yaralı

Karabük'te Otomobiller Kafa Kafaya Çarpıştı: 1 Ölü, 7 Yaralı

Karabük-Bartın Karayolu Kirkille mevkiinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken ikisi çocuk 7 kişi yaralandı.

Karabük-Bartın Karayolu Kirkille mevkiinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken ikisi çocuk 7 kişi yaralandı.

İKİ OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Bartın'dan Safranbolu istikametine seyir halinde olan Hüseyin Güngör (47) yönetimindeki otomobil hatalı solla yaptığı sırada Kirkille mahallesinde karşı yönde gelmekte olan Orhan Çelikoğlu otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 7 KİŞİ YARALANDI

Kaza sonra bölgeye çok sayıda ambulans, UMKE ve AFAD ekibi sevk edilirken, çarpışma sonrası hurda yığınına dönen otomobilde sıkışan Hüdayet Çelikoğlu (71) olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredeki vatandaşların yardımı ile otomobillerden çıkarılan, Hüseyin Güngör, Okay Güngör (24), Emine Güngör (43) ile diğer otomobilde bulunan Orhan Çelikoğlu, Umut Çelikoğlu (10), Yunus Emre Çelikoğlu (8),Turan Çelikoğlu (33) olay yerine gelen ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

CANSIZ BEDEN SIKIŞTIĞI YERDEN ÇIKARILDI

Otomobilde sıkışarak feci şekilde can veren Hüdayet Çelikoğlu'nun cansız bedeni ise ekiplerin çalışması sonrası sıkıştığı yerden çıkarıldı. Durumları ağır olan Turan ve Orhan Çelikoğlu ameliyata alınırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

YOL 1 SAAT TRAFİĞE KAPATILDI

Yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı olan yol savcının incelemesinin ardından otomobiller kaldırıldıktan sonra yeniden trafiğe açıldı.

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YORUMLAR (4)

  • DOWFROTH:
    koç yıllarca şu dandik arabayı millete iteledin çaldığın banka altınlarından oluşan sermayeni katladın. bu günah size yeter
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    GIYBETTİN: biri tempra diğeri kartal ikiside koç mamulü
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  • SSK EMEKLİSİ:
    TANSU ÇİLLER BAŞBAKAN ŞÖYLE DİYORDU ARABA DİYE İNSANLARA TENEKE KUTUSU SATIYORSUNUZ. TANSU HANIM İKTİDARI KAYBETTİ YA BU TENEKELERE BİNENLER. . . . AMMA NE YAPSIN MİLLETİN ÇOĞU MECBUR BİNMEYE GÜÇ ANCA BUNLARA YETİYOR VOLVO ALACAK PARAMIZ VARDA BUNLARA MI KALDIK
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  • TRAFİK HATA KABUL ETMEZ:
    Allah rahmet eylesin yaralılara Allah şifa versin keşke biraz dikkatli olunsa ve trafikte acele edilmese
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