Karabük'te Otomobille Drift Mobese'ye Yansıdı
Karabük'te, bir sürücünün otomobiliyle drift atması MOBESE kameraları tarafından kaydedildi.
Karabük'te, bir sürücünün otomobiliyle drift atması MOBESE kameraları tarafından kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, KARDEMİR girişinde bir otomobilin drift attığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Otomobili durduran ekipler, sürücü Ö.A'ya 5 bin 10 lira para cezası kesti, sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konulurken, otomobil de 2 ay trafikten men edildi.
Drift anı ise çevredeki MOBESE kameraları tarafından kaydedildi.
Basınla paylaşılan görüntülerde, otomobilin yol ortasında drift yapması ve yolu trafiğe kapatması yer alıyor.