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Karabük'te otomobiliyle duvara çarpan alkollü sürücü yaralandı

Karabük'te otomobiliyle duvara çarpan alkollü sürücü yaralandı
AA / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde otomobiliyle duvara çarpan alkollü sürücü hastaneye kaldırıldı.

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Eskipazar ilçesinde otomobiliyle duvara çarpan alkollü sürücü hastaneye kaldırıldı.

B.Ü. yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, ilçe girişinde önce kaldırıma, ardından duvara çarptı.

Yaralanan sürücü ambulansla çevredeki hastaneye kaldırıldı.

Sürücünün 1,64 promil alkollü olduğu tespit edildi.

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