Karabük'te otomobilin yayaya çarpması güvenlik kamerasına yansıdı
AA / Ahmet Özler - Haberler | Güncel
Karabük'te otomobilin yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpması güvenlik kameralarınca kaydedildi.
ZONGULDAK (AA) - Karabük'te otomobilin yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpması güvenlik kameralarınca kaydedildi.
H.İ.K. idaresindeki 78 AAR 007 plakalı otomobil, Zonguldak Caddesi'nde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan O.A'ya çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrularak düşen O.A, sağlık ekiplerince Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.
Görüntülerde, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışırken otomobil çarpan O.A'nın savrularak düşmesi, çevredeki vatandaşların yardıma koşması yer alıyor.
AA / Ahmet Özler - Son Dakika Haberleri
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