Karabük'te otomobilin yayaya çarpması güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karabük'te otomobilin yayaya çarpması güvenlik kamerasına yansıdı

Karabük'te otomobilin yayaya çarpması güvenlik kamerasına yansıdı
AA / Ahmet Özler - Haberler | Güncel

Karabük'te otomobilin yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpması güvenlik kameralarınca kaydedildi.

ZONGULDAK (AA) - Karabük'te otomobilin yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpması güvenlik kameralarınca kaydedildi.

H.İ.K. idaresindeki 78 AAR 007 plakalı otomobil, Zonguldak Caddesi'nde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan O.A'ya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrularak düşen O.A, sağlık ekiplerince Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışırken otomobil çarpan O.A'nın savrularak düşmesi, çevredeki vatandaşların yardıma koşması yer alıyor.

AA / Ahmet Özler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title