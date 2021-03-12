Karabük'te otomobilin yaya geçidinde çarptığı 2 kadın yaralandı
12.03.2021 21:17 | Son Güncelleme: 12.03.2021 21:23
Karabük'te yaya geçidinde otomobilin çarptığı 2 kadın yaralandı.
Karabük'te yaya geçidinde otomobilin çarptığı 2 kadın yaralandı.
Adem Ö. idaresindeki 06 AD 562 plakalı otomobil, Hürriyet Mahallesi Zonguldak Caddesi'ndeki yaya geçidinde Elif Şahin ve Rukiye Çenesiz'e çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu