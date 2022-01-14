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Karabük'te otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Karabük'te otomobilin çarptığı yaya yaralandı
AA / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Karabük'te yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

ZONGULDAK (AA) - Karabük'te yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

S.D. idaresindeki 06 CME 168 plakalı otomobil, Hürriyet Mahallesi Zonguldak Caddesi'nde yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen E.G'ye çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı E.G. ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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AA / Orhan Kuzu - Son Dakika Haberleri

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