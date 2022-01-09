Karabük'te otomobilin çarptığı köpek tedavi altına alındı - Haberler
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Karabük'te otomobilin çarptığı köpek tedavi altına alındı

Karabük'te otomobilin çarptığı köpek tedavi altına alındı
AA / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Karabük'te bir sürücünün aracıyla çarparak yaralanmasına neden olduğu köpeğin tedavisine başlandı.

KARABÜK (AA) - Karabük'te bir sürücünün aracıyla çarparak yaralanmasına neden olduğu köpeğin tedavisine başlandı.

100. Yıl Mahallesi Gençlik ve Spor Bakanlığı Karabük Yüzme Havuzu yakınında, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil yola çıkan köpeğe çarptı.

Çarpmanın etkisiyle köpek, yol kenarına savruldu. Sürücü ise yoluna devam etti.

Köpeğin inleme sesini duyan vatandaşlar durumu Karabük Belediyesi ekiplerine bildirdi.

Yaralı köpeğin başından bir an olsun ayrılmayan gençler, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker'e de ulaştı.

Olay yerine gönderilen veteriner hekim tarafından ilk muayenesi yapılan köpek, tedavi edilmek üzere kliniğe götürüldü.

Karabük'te otomobilin çarptığı köpek tedavi altına alındı

AA / Orhan Kuzu - Son Dakika Haberleri

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