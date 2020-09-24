Karabük'te otomobilin çarptığı kişi yaralandı
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Karabük'te otomobilin çarptığı kişi yaralandı

24.09.2020 20:15 | Son Güncelleme: 24.09.2020 20:19
Karabük'te otomobilin çarptığı kişi yaralandı

Karabük'te otomobilin çarptığı kişi yaralandı.

Karabük'te otomobilin çarptığı kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D.G. (41) idaresindeki 78 AAP 851 plakalı otomobil, Zonguldak Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Remzi Sarıkaya'ya (62) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Sarıkaya'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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